Российские трубники требуют ввести квоту на экспорт металлолома Вопрос об ограничении экспорта лома вынесен на уровень правительства РФ. Инициатором стало лобби трубных компаний — Фонд развития трубной промышленности, который предлагает ввести квотирование экспорта на полгода с объемом квот в 995 тыс. тонн, пишет газета "Коммерсант".



Квотирование экспорта лома предлагается обсудить на рабочей группе правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, об этом говорится в письме Минэкономики в адрес Минпромторга от 14 мая. Основанием для обсуждения стало письмо Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) в адрес главы Минэкономики Максима Решетникова.



ФРТП предлагает ввести квотирование экспорта в страны, не входящие в ЕАЭС, на шесть месяцев с 1 июля или 1 августа. Объем квоты предлагается установить в 995 тыс. тонн. В Минэкономики уточнили, что вопрос в компетенции Минпромторга, там сказали, что он "находится в проработке".



Квотирование экспорта лома уже применялось в России в сентябре—ноябре 2019 года. По версии ФРТП, в этот период удалось перенаправить лом на внутренний рынок, что позволило снизить цены до 13–15 тыс. руб. за тонну. Но сейчас из-за карантина заготовка лома уменьшилась и по итогам года может упасть на 10–15%, или на 2,7–4 млн тонн. При этом, утверждают в ФРТП, в середине апреля российский лом из Южного федерального округа поставлялся на условиях CIF в Турцию за 19 тыс. руб. за тонну, что на 36% выше внутренних цен на условиях FCA в этом же регионе.



Директор ФРТП Игорь Малышев заявил изданию, что если квотирование не будет введено во втором полугодии, выплавка стали снизится практически на те же 4 млн тонн, на которые упадет заготовка лома.



"В сегодняшних реалиях однозначно необходимо вводить квотирование экспорта, что позволит перенаправить хотя бы 1 млн тонн лома на внутренний рынок и, следовательно, произвести около 1 млн тонн готовой металлургической продукции на сумму порядка 30 млрд руб., поддержать загрузку отечественных производителей металлопродукции и смежных отраслей промышленности, а также сохранить рабочие места в промышленном секторе. При этом дополнительные налоговые поступления и отчисления в фонды составят порядка 7,5 млрд руб",— считает он.



МинПром



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