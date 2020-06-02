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За день на камеру попались более 35 тысяч столичных водителей

02.06.20 08:56
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Система автоматической видео/фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве за первые 17 часов работы обнаружила более 35 тысяч нарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве - зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит 3 штрафа", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

МВД напоминает, что с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Как известно, с 1 июня в Украине в рабочем режиме запустили 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

МинПром

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