За день на камеру попались более 35 тысяч столичных водителей

Система автоматической видео/фотофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве за первые 17 часов работы обнаружила более 35 тысяч нарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве - зафиксировано 35 тыс. 762 события, отработано 5 тыс. 620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит 3 штрафа", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
МВД напоминает, что с 1 июня заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
Как известно, с 1 июня в Украине в рабочем режиме запустили 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.