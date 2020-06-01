Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Западные инвесторы зеленой энергетики готовы отказаться от 80 млрд грн в пользу Украины

01.06.20 17:37 , РБК Украина
печать
размер текста:

Западные инвесторы готовы отказаться от 80 млрд грн в действующих и запланированных проектах зеленой энергетики в пользу Украины, чтобы достичь компромисса с правительством и подписать меморандум, который даст понимание дальнейших перспектив зеленой энергетики в государстве.

Об этом говорится в письме отраслевых ассоциаций возобновляемой энергетики (ВИЭ) на президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня инвесторы в очередной раз готовы договориться и согласиться на сокращение действующей поддержки отрасли ВИЭ. Основные предложения заключаются в добровольной реструктуризации размера "зеленого тарифа", а также в добровольном отказе от ввода в действие новых объектов возобновляемой генерации, что позволит снизить финансовую нагрузку на ГП "Гарантированный покупатель" на сумму более чем 80 млрд грн в течение следующих лет", - сказано в письме.

Ассоциации добавляют, что такая экономия будет достигнута путем уменьшения зеленого тарифа для действующих и будущих "зеленых" станций, отказа инвесторов от ряда ранее запланированных проектов, введение штрафов за небалансы и прочее.

В письме отмечается, что в сектор зеленой энергетики было привлечено 10 миллиардов долларов, четверть из этой суммы - иностранные инвестиции. При этом затяжные переговоры с государством ухудшают возможности для привлечения инвестиций не только в сектор зеленой энергетики, но и в экономику Украины в целом.

"Со всем уважением просим вас взвесить все существующие и возможные риски от отсутствия решения по урегулированию ситуации и встретиться с ключевыми игроками и инвесторами сектора возобновляемой энергетики в любое удобное для вас время", - добавляют в ассоциации.

При этом сообщается, что инвесторы готовы презентовать все необходимые данные, цифры и факты, свидетельствующие о прошлогоднем успешном состоянии развития отрасли, ее позитивное влияние на рынок электрической энергии, наполнения государственного бюджета и развития экономики Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

21 мая иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение председателю правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином. 26 мая состоялась очередная встреча с премьер-министром Украины.

Как отметил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирования зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:56
ОПЕК и Россия могут продлить сокращение добычи нефти на 1-2 месяца
17:20
Автогаз на заправках продолжает дорожать
16:56
В мае рынок новых автомобилей обвалился на 15%
16:40
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть
16:14
Порт Южный перевалил рекордное количество грузов за более чем 40 лет
15:48
ЕБА предлагает свои поправки в налоговый закон
15:25
Русал назвал время карантина худшим из периодов кризиса
15:11
МВФ поддерживает Кабмин в вопросе тарифов на газ и электроэнергию
15:09
Мировой рынок лития восстановится в 2022 году
14:40
Бразилия хочет получить от Vale почти 8 млрд реалов за аварию на дамбе
14:17
Средства на Едином Казначейском счете за месяц увеличились на 46%
14:07
В мае настроения бизнеса немного улучшились
14:04
Укрзализныця опубликовала новый договор на грузоперевозки
13:43
Убытки Центроэнерго превысили 2 млрд грн
13:28
Турция готовит ответный удар для Евросоюза
13:10
В Минске заявили, что Газпрому ничего не должны
12:59
Назад в СССР: украинцев заставят покупать гособлигации
12:46
Запорожская АЭС вывела в резерв первый энергоблок
12:22
Транзит газа через ГТС Украины упал на 46%
12:01
Газпром возобновил поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа
29.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!