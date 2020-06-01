Автогаз на заправках продолжает дорожать Розничные сети за выходные (29 мая–1 июня) повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr.



Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15–16 коп./л, до 9,68–9,70 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован во Львовской области, где группа увеличила цены сразу на 50 коп./л — с 9,55 до 10,05 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 15–45 коп./л.



WOG в среднем повысила цены на 11 коп./л, до 11,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 11,88 грн/л. В сети ОККО средняя цена выросла на 20 коп/л, до 10,90 грн/л.



Сеть АЗК Glusco подняла цены на 50 коп./л, до 10,40 грн/л. Такие сети как SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, "Параллель", BVS, Chipo, SUN OIL и Mango повысили цены на 5–30 коп./л. "Род-Ник", Marshal и Motto увеличили цены на 20 коп./л (см. табл.).



Средняя цена СУГ по Украине 1 июня составила 10,38 грн/л (+18 коп./л).



Как сообщалось, за прошедшую неделю (22–29 мая) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 коп./л (на 7%), до 10,20 грн./л.



Напомним, в течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились аж на 60% или 3,40 грн/л.



МинПром

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