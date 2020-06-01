В мае рынок новых автомобилей обвалился на 15% Майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15%. В течении месяца украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых машин.Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".



Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в мае, как и годом ранее, стала Toyota. В течении месяца 1026 автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк, что на 17% меньше прошлогоднего результата.



На втором месте вновь Renault, в активе которой 851 регистрация – на 12% меньше, чем годом ранее.



Третья позиция и 51-процентный рост у KIA – 671 авто. Рост спроса на автомобили KIA поднял в майском рейтинге эту корейскую марку сразу на две ступеньки.



На четвертом месте – Skoda, годом ранее занимавшая шестое место. Но несмотря на подъем в рейтинге реализация авто этой марки сократилась на 9% – до 289 шт.



Замыкает пятерку лидеров мая с результатом 270 зарегистрированных авто – Mercedes-Benz, в прошлом году занимавший лишь 14 позицию. Майский спрос на автомобили этого бренда в Украине вырос на 71%.



Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage с результатом 593 регистрации.



Всего за пять месяцев 2020 года свои первые регистрационные номера получили почти 30 тыс. легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



МинПром



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