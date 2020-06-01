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Порт Южный перевалил рекордное количество грузов за более чем 40 лет

01.06.20 16:14 , ЦТС
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ГП "Морской торговый порт Южный" перевалил 2,1 млн тонн грузов в мае 2020 года - это новый исторический максимум за всю историю работы порта с 1978 года. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию МТПЮ.

Перевалка двухмиллионной тонны состоялась 31 мая при погрузке руды на кейпсайз KSL Santiago.

"Также ГП МТП Южный обновил максимальный суточный показатель выгрузки полувагонов, который теперь составляет 959 единиц. С учетом погрузки, 31 мая 2020 года обработано 1056 полувагонов с ЖРК, ЖРО, углем и пр.", - сообщил и.о. директора ГП "Морской торговый порт Южный" Александр Олейник.

Такие результаты, по словам А.Олейника, достигнуты благодаря комплексной оптимизации грузовых работ.

Напомним, ранее ЦТС сообщал, что ГП МТП "Южный" установил рекорд квартальной перевалки грузов. ГП "Морской торговый порт Южный" обработал 4,597 млн тонн грузов в первом квартале 2020 года.

МинПром

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