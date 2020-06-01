ЕБА предлагает свои поправки в налоговый закон Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) предлагает включить в законопроект с поправками в закон об усовершенствовании администрирования налогов №466 (законопроект 1210), помимо уточнения ряда законодательных норм и отсрочки вступления в силу изменений, также снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в рамках поддержки бизнеса. Об этом ЕБА сообщила Интерфакс-Украина.



"Мы от бизнеса предлагаем доработать закон и включить меры фискальной поддержки предпринимательства в условиях кризиса в связи с коронавирусом. Поскольку полагать, что продолжается business as usual, и ожидать, что бизнес будет способен выдержать нарастающее налоговое бремя, означает рисковать снижением деловой активности и потерей рабочих мест уже в ближайшее время", - указала ЕБА.



На встрече с бизнесом в Офисе президента стороны достигли договоренности внести поправки в закон сперва относительно общих положений, а затем разработать законопроект с поправками к нормам, которые касаются отдельных отраслей, добавили в ЕБА.



Все инициативы ЕБА относительно поправок в закон 466 можно разделить на три блока.



Во-первых, речь идет об отсрочке вступления в действие ряда норм, например, о налогообложении доходов от контролируемых иностранных компаний на 2022 год, а также отсрочке выполнения нерезидентами функций налоговых агентов по операциям с некоторыми инвестиционными активами.



В-вторых, по мнению ассоциации, ряд норм закона требует уточнений, в частности, положение о "деловой цели", а также повышение ставок акциза на табачные изделия для электрического нагревания, изменения правил трансфертного ценообразования (ТЦО) и изменения правил вычисления процентов, указали в бизнес-ассоциации.



"В-третьих, некоторые нормы требуют технических поправок. Среди них, например, уточнение порядка применения новых правил для постоянных представительств нерезидентов (хотя одним из вариантов решения этого вопроса может быть отсрочка применения этих правил). Речь идет также об изменениях сроков применения положений о плате за землю и налога на недвижимость относительно объектов налогообложения, которые расположены на территории населенных пунктов на линии столкновения. К этой группе мы бы также отнесли вопросы по уточнению порядка применения положений закона в переходной период и уточнения неудачных или неточных формулировок закона", - пояснили в ЕБА.



Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 21 мая подписал скандальный закон с поправками в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов и устранении технических несогласованностей в налоговом законодательстве, принятый 16 января этого года. Вместе с тем В.Зеленский указал на необходимость подготовить законопроект с поправками в этот закон. Это стало темой недавней встрече заинтересованных сторон, в том числе бизнес-ассоциаций, в Офисе президента. По итогам консультаций через две недели в Верховной Раде должен быть зарегистрирован соответствующий законопроект с изменениями в закон 466.



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