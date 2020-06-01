Мировой рынок лития восстановится в 2022 году Мировой рынок лития находится сейчас в кризисе вследствие избыточных объемов производства и падения спроса. Однако, по прогнозу компании Benchmark Mineral Intelligence (BMI), после 2022 г. рост цен на литиевую продукцию должен возобновиться.



Как отмечает управляющий директор BMI Саймон Муарс, в текущем году производство электромобилей, в которых используется литийионные аккумуляторы, должно значительно упасть по сравнению с прошлым годом, но уже в 2021 г. в этой отрасли должно начаться восстановление.



По прогнозу BMI, мировое потребление лития в 2023 г. достигнет 551 тыс. т по сравнению с 315 тыс. т в 2020 г. При этом производство данного металла возрастет только от 324 тыс. до 543 тыс. т.



Согласно оценкам компании, задержка с запуском новых литиевых проектов в различных странах приведет к недопроизводству порядка 30 тыс. т металла в год в 2023 г. А в дальнейшем дефицит предложения на этом рынке будет только нарастать.



Между тем, американская компания Albemarle заявила, что точно выкупит контрольный пакет акций рудника Greenbushes в Западной Австралии, крупнейшего поставщика лития из руды. В настоящее время Albemarle принадлежит 49% этого предприятия. Контрольный пакет находится в собственности китайской Tianqi Lithium, но она недавно сообщила о готовности продать часть активов, чтобы снизить сумму задолженности.



МинПром



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