Русал назвал время карантина худшим из периодов кризиса Российский алюминиевый гигант Русал видит возвращение спроса клиентов на 20-30% от обычных объемов до пандемии после коллапса в апреле, но второй квартал будет худшим в истории глобальных кризисов, сказал директор по сбыту и маркетингу Русала Роман Андрюшин.



Пандемия нового коронавируса, начавшаяся в декабре с Китая, и охватившая весной весь мир, закрыла границы, привела к коллапсу производств и ослаблению мировой экономики. Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов упали с начала марта почти на 10%, до 1537 долл. за тонну к текущему моменту и растут с середины мая.



Глобальный карантин в марте-мае ударил по огромному количеству отраслей, включая алюминиевую промышленность, поставляющую металл для автопрома, судостроения, строительства, упаковки.



Русал, крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, переживает вместе с другими игроками худший кризис, и хотя компания видит признаки восстановления спроса, в этом году рынку придется работать с существенным излишком, что, возможно, потребует от нее пересмотра мощностей.



"Второй квартал будет худшим не только в этом году, но и в сравнении c предыдущими периодами кризисов. Он уже хуже, чем четвертый квартал 2008 года, когда на LME (Лондонская биржа металлов) в ноябре никто ничего не хотел покупать", - сказал Р.Андрюшин в интервью Рейтер.



"Как выяснилось в нынешнем апреле, это было еще не самое страшное".



По его словам, сейчас клиенты возвращаются на 20-30% обычных объемов после того, как в апреле стояли почти все потребители, и Русал рассчитывает, что в июне-июле продажи восстановятся до 50%.



"Надеюсь, что второй квартал останется худшим в этом году. В этом заложена определенная нотка оптимизма. Значит, третий и четвертый кварталы должны быть лучше", - резюмировал директор по сбыту и маркетингу.



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