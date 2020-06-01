МВФ поддерживает Кабмин в вопросе тарифов на газ и электроэнергию

Международный валютный фонд поддерживает инициативы украинского правительства в вопросе тарифов на газ и электроэнергию.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр финансов Сергей Марченко.
"Вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе", - сказал С.Марченко.
Он отметил, сейчас вопросы тарифов на электроэнергию в новой программе с МВФ не обсуждаются.
Как сообщалось, среди требований МВФ к Украине было выравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета.
Цена на газ для населения, согласно требованиям МВФ, должна формироваться из двух факторов - себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, и его импорта. Поскольку газ в Европе подешевел, и Украина может его закупить за меньшие деньги, государство может снизить тариф для населения, не нарушив тем самым договоренности с МВФ.