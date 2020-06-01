Бразилия хочет получить от Vale почти 8 млрд реалов за аварию на дамбе

Как известно, в конце января прошлого года в результате аварии на хвостохранилище Vale в Brumadinho в штате Минас-Жерайс, Бразилия, погибло более 270 человек, и компания столкнулась с многочисленными судебными разбирательствами в связи с аварией.
Согласно сообщениям судья в штате Минас-Жерайс частично утвердил обязательный приказ, предложенный прокурором 27 мая, в соответствии с которым Vale должна выделить 7,9 млрд. реалов в качестве специального платежа, используемого для оплаты возможных штрафов за аварию на плотине.
Vale является крупнейшим в мире производителем железной руды и никеля. Компания была создана в 1942 году и приватизирована в 1997 году. Она работает почти в 30 странах в Северной и Южной Америке, Африке, Евразии и Австралии, занимается добычей железной руды, марганца, меди, урана, угля, никеля, бокситов, алмазов, а также фосфатов и калия. Акционерами Vale являются, в частности, Previ (пенсионный фонд госбанка Banco do Brasil SA), Bradespar SA, Mitsui & Co. и Grupo Opportunity, а также правительство Бразилии.