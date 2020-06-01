В мае настроения бизнеса немного улучшились В мае индекс ожиданий деловой активности предприятий, вырос с 29,9 в апреле до 36,6 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.



"Предпринимателей ободрило смягчения карантина, достаточно благоприятная ситуация на валютном рынке и определенное восстановление спроса на товары и услуги. Компании всех опрошенных секторов - промышленности, строительства, торговли, сектора услуг - подтвердили, что в мае результаты их деятельности ожидаются несколько лучше, чем в апреле", - говорится в сообщении.



Напомним, значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса.



Сообщается, что в большинстве предприятий пока нет планов по увеличению количества работников. Они все еще обеспокоены перспективами невысокого спроса на свою продукцию, меньших объемов продаж и вероятностью роста цен на услуги подрядчиков.



МинПром



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