Укрзализныця опубликовала новый договор на грузоперевозки

"Укрзализныця" опубликовала новый договор на перевозку грузов, который вступит в силу 1 июля текущего года. Об этом информирует сайт "Укрзализныци".
"Укрзализныця официально опубликовала текст нового договора на перевозку грузов. Он будет введен в действие с 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый договор доработан в тесном сотрудничестве с представителями бизнеса и их объединениями, а также профильными органами государственной власти.
"Конечный вариант договора максимально соответствует интересам всех участников перевозочного процесса", - отмечают в Укрзализныце.
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