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Убытки Центроэнерго превысили 2 млрд грн

01.06.20 13:43 , Бизнес Цензор
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Убытки государственного ПАО "Центрэнерго" за 2019 год составили более 2 млрд грн. Об этом глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко сообщил Reuters, передает БизнесЦензор.

По словам Д.Сенниченко, предыдущее руководство компании не публиковало финансовый отчет за 2019 год.

Глава ФГИ добавил, что сейчас "Центрэнерго" готовят к приватизации, но стартовая цена за государственный пакет акция "Центрэнерго" может быть определена только после того, как компания будет проверена, а ее убытки и долги будут оценены.

Д.Сенниченко планирует, что Украина приватизирует "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

"Мы создали комиссию, сейчас выберем советника по приватизации... Это будет консорциум или инвестиционный банк, который впоследствии будет выполнять все необходимые процедуры для подготовки предприятия к приватизации", – рассказал глава ФГИ.

Как сообщалось, на минувшей неделе Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнерго".
МинПром

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