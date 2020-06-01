Турция готовит ответный удар для Евросоюза Правительство Турции уведомило ВТО, что может ввести дополнительные импортные пошлины на ряд видов стальной продукции из стран Евросоюза в качестве ответной меры на введение в ЕС в феврале 2019 г. квот на импорт стали.



Как отмечают турецкие представители, принятие защитных мер в Евросоюзе произошло вопреки действующему соглашению о свободе торговли между Турцией и ЕС. При этом европейская сторона ничем не компенсировала свои действия, ухудшившие условия для поставок турецких товаров в ЕС.



Размер дополнительных пошлин на европейскую стальную продукцию в Турции, если они вступят в силу, составит 9% для горячекатаного и 10% для холоднокатаного проката, 14% для проката с покрытиями и от 14 до 17% для различных категорий фасонного проката.



При этом Турция оставляет за собой право внести изменения в эти условия, если Европейский Союз предпримет новые шаги, ухудшающие условия для турецких поставщиков стальной продукции в ЕС. Под этим надо, очевидно, принимать намерение Европейской комиссии пересмотреть квоты и/или условия импортных поставок с 1 июля 2020 г., а также возбуждения антидемпингового расследования против турецких экспортеров горячекатаного проката.



В настоящее время европейская стальная продукция поставляется в Турцию в беспошлинном режиме. Причем данная страна является ее крупнейшим покупателем. По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, в 2019 г. объем экспорта проката из ЕС в Турцию составил около 3,5 млн т. Из них около 1,85 млн т пришлось на горячекатаные рулоны и менее 220 тыс. т – на фасонный и сортовой прокат.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



