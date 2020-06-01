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Турция готовит ответный удар для Евросоюза

01.06.20 13:28 , Металлоснабжение и сбыт
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Правительство Турции уведомило ВТО, что может ввести дополнительные импортные пошлины на ряд видов стальной продукции из стран Евросоюза в качестве ответной меры на введение в ЕС в феврале 2019 г. квот на импорт стали.

Как отмечают турецкие представители, принятие защитных мер в Евросоюзе произошло вопреки действующему соглашению о свободе торговли между Турцией и ЕС. При этом европейская сторона ничем не компенсировала свои действия, ухудшившие условия для поставок турецких товаров в ЕС.

Размер дополнительных пошлин на европейскую стальную продукцию в Турции, если они вступят в силу, составит 9% для горячекатаного и 10% для холоднокатаного проката, 14% для проката с покрытиями и от 14 до 17% для различных категорий фасонного проката.

При этом Турция оставляет за собой право внести изменения в эти условия, если Европейский Союз предпримет новые шаги, ухудшающие условия для турецких поставщиков стальной продукции в ЕС. Под этим надо, очевидно, принимать намерение Европейской комиссии пересмотреть квоты и/или условия импортных поставок с 1 июля 2020 г., а также возбуждения антидемпингового расследования против турецких экспортеров горячекатаного проката.

В настоящее время европейская стальная продукция поставляется в Турцию в беспошлинном режиме. Причем данная страна является ее крупнейшим покупателем. По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, в 2019 г. объем экспорта проката из ЕС в Турцию составил около 3,5 млн т. Из них около 1,85 млн т пришлось на горячекатаные рулоны и менее 220 тыс. т – на фасонный и сортовой прокат.

МинПром

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