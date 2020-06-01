В Минске заявили, что Газпрому ничего не должны Белоруссия не имеет долга перед "Газпромом" за поставляемый в республику газ, говорится в заявлении Министерства энергетики страны.



В ведомстве подчеркнули, что белорусские газоснабжающие организации осуществляют расчеты с белорусской дочкой "Газпрома" в соответствии с контрактами.



"Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами", - отмечается в сообщении.



Между тем, в Минэнерго заявили, что "в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".



Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Белоруссия не доплатила за газ 166 млн долл.



По его словам, вопрос об условиях поставок газа в Белоруссию в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки.



Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Белоруссию по 127 долл. за 1 тыс. кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.



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