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Назад в СССР: украинцев заставят покупать гособлигации

01.06.20 12:59 , РБК Украина
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В рамках будущего всеобщего декларирования украинцев могут мотивировать положить средства на депозит или купить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). При этом вопрос налогообложения в правительстве называют не первичным.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в правительстве идут активные дискуссии по разработке законопроекта о единоразовом декларировании по поручению президента Владимира Зеленского.

"Здесь мотивация, как со стороны легализации активов, которые есть за рубежом, так и со стороны активов внутри страны - долларовая наличность и так далее. Важно не создать слишком сложный инструмент", - отметил С.Марченко.

Он подчеркнул, что украинцы должны получить возможность "отбелить" или показать свои доходы, которые сложно легализовать с учетом рисков финансового мониторинга.

"Нужна система, при которой мы останавливаемся, начинаем жить по-новому. Кто хочет, пожалуйста, заводите свои активы в Украину, вот вам варианты, можете положить деньги на депозит или купить ОВГЗ", - добавил министр.

Он также не исключил, что украинцы могут не пойти на уплату 5%-ого налога с так называемой амнистрируемой суммы.

"Есть несколько законопроектов, в том числе и наш. Но на данном этапе концептуально дорабатывается идея. Дальше уже будем говорить о том, как и когда это реализовывать … (подготовка законопроекта о единоразовом декларировании, ред.) непосредственно от президента стоит такая задача", - добавил С.Марченко.

Напомним, в мае президент В.Зеленский призвал Кабинет министров в трехмесячный срок подготовить законопроект о единоразовом декларировании.

МинПром

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