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Газпром возобновил поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа

01.06.20 12:01 , Интерфакс
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1 июня после четырех дней простоя возобновилась транспортировка газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию по газопроводу "Ямал-Европа". Германский газотранспортный оператор Gascade сообщил о начале поставок.

Реверсный поток из Германии в Польшу прекратился 1 июня около 6:00 по московскому времени.

Долгосрочный контракт на транзит российского газа по польскому участку магистрали "Ямал-Европа" закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. До конца мая мощности распределялись на суточных и внутридневных аукционах.

Сначала "Газпром" в привычном режиме бронировал максимум мощностей, но в последнюю неделю мая он показал, что не нуждается в услугах польской трубы. Тем более, что европейский рынок вследствие карантинных ограничений и так находится в состоянии избытка газа.

На месячном аукционе на июнь были выкуплены 93% от транзитной мощности польского участка МГ "Ямал-Европа".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2000 км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.

МинПром

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