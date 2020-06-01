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Производственная активность в КНР вернулась к росту в мае

01.06.20 11:51
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Активность в китайском производственном секторе неожиданно вернулась к росту в мае благодаря смягчению строгих коронавирусных ограничений, но улучшение было незначительным, так как экспортные заказы продолжали сокращаться, показали данные частного исследования в понедельник, передает Reuters.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin/Markit, в мае вырос до 50,7 пункта с 49,4 пункта в апреле. Отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от спада.

Аналитики ожидали показателя на уровне 49,6 пункта.

Несмотря на скромный рост, майский показатель стал самым высоким с января на фоне резкого увеличения производства по мере того, как компании возвращались к работе и завершали невыполненные заказы. Цепочки поставок также стабилизировались после массовых перебоев в начале года.

Но спрос оставался ослабленным. Новые экспортные заказы продолжили сокращаться, так как многие торговые партнеры китайских компаний все еще находились на карантине, хотя падение было не таким резким, как в апреле. Потребители также сохраняли осторожность на фоне потери рабочих мест и опасений новой волны вируса.

При этом официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Китая снизился до 50,6 в мае с 50,8 в апреле, но остался выше нейтральной отметки в 50 пунктов, сообщило Национальное бюро статистики в воскресенье.

МинПром

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