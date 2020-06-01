Европейский суд отказал Eurofer в иске против проката из Сербии

Европейский Суд отклонил иск региональной металлургической ассоциации Eurofer, которая пыталась в судебном порядке оспорить принятое в 2017 г. решение Европейской комиссии о невведении антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат, импортируемый из Сербии.



По итогам расследования по импорту данной продукции антидемпинговые пошлины были введены на поставки из Бразилии, Ирана, России и Украины. Но на единственный сербский производитель, который сейчас называется HBIS Serbia Iron & Steel и принадлежит китайской группе Hebei Steel, никакие ограничения не распространялись.



Как сообщалось, Европейская комиссия изменила порядок предоставления квот на импорт различных видов стальной продукции с 1 июля 2020 г. Вопреки призывам региональной ассоциации Eurofer лимиты не уменьшены, но новые правила будут способствовать снижению объемов поставок.

Наиболее существенные изменения произошли в отношении импорта горячекатаного проката. Вместо единой глобальной квоты для этой продукции вводятся отдельные страновые лимиты.



Также Eurofer поддерживает план восстановления экономики ЕС, предложенный Европейской комиссией, и приветствует включение в него мер по борьбе с глобальным потеплением. Он, в частности, предусматривает сокращение прямой и непрямой эмиссии углекислого газа в ЕС на 30% к 2030 г. Частью этого плана могут стать "углеродные" тарифы на зарубежную стальную продукцию.



МинПром

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