Европейский суд отказал Eurofer в иске против проката из Сербии

Европейский Суд отклонил иск региональной металлургической ассоциации Eurofer, которая пыталась в судебном порядке оспорить принятое в 2017 г. решение Европейской комиссии о невведении антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат, импортируемый из Сербии.
По итогам расследования по импорту данной продукции антидемпинговые пошлины были введены на поставки из Бразилии, Ирана, России и Украины. Но на единственный сербский производитель, который сейчас называется HBIS Serbia Iron & Steel и принадлежит китайской группе Hebei Steel, никакие ограничения не распространялись.
Также Eurofer поддерживает план восстановления экономики ЕС, предложенный Европейской комиссией, и приветствует включение в него мер по борьбе с глобальным потеплением. Он, в частности, предусматривает сокращение прямой и непрямой эмиссии углекислого газа в ЕС на 30% к 2030 г. Частью этого плана могут стать "углеродные" тарифы на зарубежную стальную продукцию.