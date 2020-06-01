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Еврокомиссия ввела квоты на импорт г/к проката по странам

01.06.20 11:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Европейская комиссия изменила порядок предоставления квот на импорт различных видов стальной продукции с 1 июля 2020 г. Вопреки призывам региональной ассоциации Eurofer лимиты не уменьшены, но новые правила будут способствовать снижению объемов поставок.
Наиболее существенные изменения произошли в отношении импорта горячекатаного проката. Вместо единой глобальной квоты для этой продукции вводятся отдельные страновые лимиты.

В частности, турецкие компании в период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. могут поставить в страны ЕС не более 1,36 млн т горячекатаных рулонов в рамках квартальных квот, размер которых варьируется от 337,4 тыс. т в первом квартале 2021 г. до 344,9 тыс. т в третьем и четвертом кварталах 2020 г. При этом с июля 2019 г. по март 2020 г. Турция поставила в ЕС 1,47 млн. т горячекатаного проката.

Отдельная квота выделена для Индии. Местные компании могут в течение 12 месяцев свободно отправить в страны Евросоюза не более 668 тыс. т продукции. Для остальных стран ежеквартальная квота будет составлять около 1 млн. т.

В порядок предоставления квот на некоторые другие виды стальной продукции также внесены изменения. В частности, все страновые лимиты определяются поквартально. Введена глобальная квота на импорт нержавеющего горячекатаного листового проката. Сварные трубы большого диаметра разделены на две подкатегории в зависимости от того, используются ли они для крупных инженерных проектов (очевидно, к ним относится строительство нефте- и газопроводов), или нет.

В отношении импорта оцинкованной стали, используемой не в автомобильной промышленности, для "прочих стран" введено ограничение. На долю одной страны может приходиться не более 30% поставок. Ранее большую часть этой квоты выбирали китайские компании.

Наконец, для арматуры ограничено заполнение не использованных квот для "прочих стран" крупнейшими поставщиками, для которых были выделены страновые лимиты. Ранее ведущие экспортеры во втором квартале календарного года могли претендовать на объемы, не востребованные "прочими поставщиками". По новым правилам, размер свободной квоты не может быть больше, чем средний объем поставок из "прочих стран" за четыре квартала.

МинПром

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