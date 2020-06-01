Цены на руду в Китае взяли отметку в 100 долл/тонну

Как сообщает агентство Bloomberg, стоимость железной руды превысила 100 долл. за тонну, поскольку проблемы с поставками в Бразилии совпадают с устойчивым спросом на сталь и сырье в Китае.
Cпотовые цены на руду с Fe 62% в пятницу 29 мая выросли до 101,05 долл. за тонну, поскольку Бразилия, второй по величине экспортер в мире, увидела всплеск случаев коронавирусной инфекции, что вызвало опасения, что пандемия может обуздать местные поставки. В апреле горнодобывающая компания Vale SA сократила ежегодное руководство по отгрузке в связи с плохой погодой и влиянием вируса на работу.
Между тем, портовые запасы железной руды в Китае продолжают сокращаться. В дополнение к Vale, более высокие цены поддержат доходность в BHP Group, Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group Ltd.
Аналитики China International Capital Corp.отмечают, что скорейшее возобновление промышленной деятельности в Китае способствовало восстановлению деятельности по переработке, и сталелитейные заводы продолжают наращивать объемы производства. "В этом году железная руда будет в основном поддерживать жесткий баланс", и, по их словам, предложение постепенно восстанавливается с третьего квартала.
Спотовые цены сейчас самые высокие с августа. Фьючерсы в Сингапуре были на уровне 97 долл. за тонну, достигнув самого большого ежемесячного прироста. На Даляньской товарной бирже фьючерсы в мае выросли на 23%.