По итогам первого квартала Метинвест сократил выручку на 11% Группа "Метинвест" по итогам первого квартала 2020 года снизила выручку на 11% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, до 2,536 млрд долл. Об этом свидетельствуют предварительные финансовые результаты компании.



Снижение выручки произошло, главным образом, из-за снижения цен реализации металлопродукции, которые последовали за мировыми бенчмарками, а также влияния пандемии COVID-19 на деловую активность и спрос на сталь на некоторых стратегических для группы рынках.



"Кроме того, снизились объемы перепродаж. К тому же отпускные цены на угольный концентрат и кокс упали вслед за снижением бенчмарка на коксующийся уголь. Дополнительно на структуру портфеля продаж железной руды и географию сбыта негативно повлиял слабый спрос в Европе и снижение премии на окатыш. В то же время "Метинвест" увеличил объем выручки от реализации товарного концентрата благодаря росту объемов и цен реализации на фоне перебоев с поставками на мировом рынке", - говорится в сообщении.



За отчетный период выручка в Украине снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 726 млн долл. – в основном, за счет более низких цен на металлопродукцию, кокс и угольный концентрат, а также более низких объемов перепродажи кокса. При этом доля Украины в консолидированной выручке увеличилась на 2 процентных пункта (пп) – до 29%.



В первом квартале 2020 года продажи на других рынках сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,8 млрд, составив 71% от общей выручки.



Общий показатель EBITDA по итогам первого квартала составил 373 млн долл, что на 14% ниже по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.



"Это было, в первую очередь, обусловлено снижением показателя EBITDA горнодобывающего сегмента на $89 млн и увеличением элиминационных корректировок на 70 млн долл. В то же самое время показатель EBITDA металлургического сегмента увеличился на 98 млн долл. В результате в первом квартале 2020 года доля металлургического сегмента в общем показателе EBITDA (до корректировки на накладные расходы и элиминационных и консолидационных корректировок) достигла 37% (16% в первом квартале 2019 года), при этом доля горнодобывающего сегмента составила 63% (84% в первом квартале 2019 года)", - говорится в сообщении.



Скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за первый квартал 2020 года составила 166 млн долл., в том числе "минус" 22 млн долл. - от участия в СП; EBITDA горнодобывающего дивизиона - 277 млн долл., в том числе от СП – 66 млн долл.



Общая задолженность компании в первом квартале составила 3,107 млрд долл. При этом объем денежных средств составил 328 млн долл.



МинПром



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