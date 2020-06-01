Украина возобновит авиасообщение с 15 июня С 15 июня в Украине будут возобновлены международные и внутренние регулярные авиаперелеты. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



При этом он допустил, что внутреннее авиасообщение может быть восстановлено немного раньше. "Сейчас тоже над этим работаем", — отметил Криклий.



По словам министра, в первую очередь Украина возобновит полеты по наиболее популярным туристическим направлениям — в Турцию, Грузию, Грецию и на Кипр. Криклий добавил, что перелеты открываются исходя из двух условий: эпидемиологической ситуации в другой стране и открытия ее границ для украинцев.



Министр также заявил, что на первоначальном этапе точно не возобновится авиасообщение с Италией и Испанией.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



