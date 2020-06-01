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Россия резко сократила поставки газа в Турцию

01.06.20 09:57
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Россия в списке крупнейших поставщиков газа в Турцию опустилась с первого места на пятое, следует из доклада турецкого энергетического регулятора EPDK. На материалы доклада обратил внимание РБК. Согласно докладу, в 2020 году по поставкам газа в страну Россию обошли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир.

В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м.), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м.). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%. В целом по сравнению с прошлым годом поставки "Газпрома" в Турцию сократились на 72%.

В марте 2020 года, несмотря на ввод второго морского газопровода "Турецкий поток экспорт", экспорт "Газпрома" в страну рухнул почти в семь раз, до 0,2 млрд куб. м. После этого экспортные мощности российской компании на турецком рынке достигли рекордных 31,7 млрд куб. газа в год. По оценкам экспертов, при сохранении текущего спроса на трубопроводный газ половина из этого объема останется невостребованной.

МинПром

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