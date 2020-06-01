Трамп готовится нанести финансовый удар по Китаю Президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией вокруг Гонконга вел обсуждение ответных мер против КНР, которые бы затронули ее финансовый сектор, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.



Так, речь шла о санкциях и о вопросах торговой политики в отношении Пекина, уточняет агентство.



В то же время оно напоминает, что Трамп, как ожидается, объявит о шагах его администрации в отношении Китая на пресс-конференции в Белом доме в 14:00 по местному времени.



На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.



Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".



Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.



США и их союзники выступили с критикой и нападками на Пекин в связи с законом. Советник президента Роберт О'Брайан заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.



В минувшую среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР.

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