В Украине начался очередной этап ослабления карантина С понедельника 1 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина. С завтрашнего дня откроются спортивные залы, бассейны, начинается межобластное транспортное сообщение, сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье 31 мая.



"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. Хотел бы сосредоточить, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта",— сказал он.



Степанов отметил, что Министерство здравоохранения дало рекомендации по пользованию спортзалами, фитнес-центрами и бассейнами.



Министр назвал основные из них:



- измерение температуры и обработка антисептиком на входе;

- 1 человек на 10 кв.м;

- запрет на многоразовые полотенца;

- работники должны носить маски;

- СПА-зоны и массажи запрещены.



По словам Степанова восстановление межобластных транспортных перевозок в проблемных регионах возможно с ограничениями. В частности, в транспорте возможно заполнение лишь 50% всех мест. Также все пассажиры должны находиться в масках. В случае обострения ситуации в регионе областная комиссия может принять решение временно приостановить межобластное сообщение.



МинПром



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