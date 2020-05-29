Добропольеуголь и ЦОФ Октябрьская останутся в простое после 1 июня

Шахты Добропольеугля и ЦОФ Октябрьская останутся в простое после 1 июня. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.
"Я понимаю отчаяние шахтёров, которые возмущены таким решением. Они безумного хотят работать. Им нужно кормить свои семьи и как-то обеспечивать свой быт", - сказала она.
"Но давайте разберемся, почему работу шахт не удается запустить в немеченый срок. Изначально планировалось, что простой закончится сразу после стабилизации ситуации в энергетике. И когда правительство приняло новый энергетический баланс, казалось, что интересы горняков будут учтены", - добавила В.Гриб.
По словам нардепа, некоторые игроки энергорынка решили, что новый энергобаланс выполнять необязательно и попросту его игнорируют. Именно из-за невыполнения прогнозного баланса ситуация остается крайне напряженной.
"По сути, предприятия тепловой генерации просто не способны вырабатывать плановые объемы электроэнергии и потреблять заявленный объем угля. Есть и другая проблема. Насколько мне известно, на шахтных складах в Доброполье до сих пор находится около 170 тысяч тонн невостребованного угля, на складах ТЭС – больше миллиона тонн", - сообщила народный депутат.
В.Гриб также отметила, что из-за искуственного обвала цен на рынке, тариф на электроэнергию в отдельные дни падает до 60 коп за 1 кВт-ч. Это ведет к тому, что невозможно получить достаточно средств, чтобы компенсировать затраты на добычу угля и выплату зарплат шахтерам.
"Продление режима простоя – вынужденная мера. Но делается все возможное для того, чтобы сохранить производство и коллектив шахт. Сейчас я держу связь с представителями Антикризисного штаба, который действует при Минэнерго, чтобы найти пути выхода из кризиса, который охватил угольную отрасль. Я убеждена, что общими усилиями – Кабмину и парламенту – удастся его преодолеть, несмотря на сопротивление, которое оказывают отдельные игроки рынка вместе с их группой поддержки в Раде", - резюмировала В.Гриб.