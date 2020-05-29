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Еврокомиссия направит 15 млрд евро на поддержку стратегических компаний

29.05.20 16:36
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Европейская комиссия предложила создать фонд в размере 15 миллиардов евро ($16,6 миллиарда) для инвестирования в стратегические компании, ослабленные коронавирусным кризисом, передает Reuters.

Предложение, нуждается в одобрении правительств Евросоюза и законодателей, было выдвинуто после того, как компании по всему миру стали уязвимы к враждебным поглощениям, поскольку цены на акции упали, а возможности финансирования во время кризиса сократились.

Новая структура сможет покупать доли или предлагать кредиты стратегическим компаниям в таких секторах, как здравоохранение, космос, оборона, цифровые и “зеленые” технологии, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в пятницу.

Опасения по поводу уязвимости некоторых европейских компаний возросли в марте после сообщений о том, что администрация США рассматривает возможность получения доступа к базирующейся в Германии компании CureVac, биотехнологической фирме, работающей над новой технологией, которая может сократить расходы на вакцины. В ответ Еврокомиссия пообещала выделить CureVac 80 миллионов евро.

Финансовая поддержка ЕС будет оказываться компаниям, “которые нуждаются в большем капитале для продолжения расширения”, сказал Бретон, добавив, что это также позволит компаниям избегать помощи от нежелательных партнеров.

По оценкам Комиссии, 15 миллиардов евро, которые будут заимствованы на финансовых рынках, “могут сгенерировать инвестиции в размере до 150 миллиардов евро” в 2021-2027 годах, говорится в документе ЕС.

Фонд является частью более широкого плана ЕС по поддержке компаний, нуждающихся в финансовой помощи.

МинПром

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