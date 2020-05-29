Нефть начала дешеветь из-за конфликта США и Китая На фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем цены на нефть снизились на 0,86-0,88 долл. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



По состоянию на 14:21 по Киеву июльские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE Futures торговались по 34,41 долл. за баррель - это на 0,88 долл. ниже цены на закрытие предыдущей сессии.



В то же время фьючерсы на WTI торговались подешевели на 0,86 долл. - до 35,17 долл. за баррель.



По состоянию на 15:38 по Киеву фьючерсы на нефть WTI торгуются по 33,02 долл. за баррель, фьючерсы на Brent - по 35,38 долл. за баррель.



Отмечается, что трейдеры наблюдают на отношения США и Китая - они серьезно обострились после принятия Пекином решения о собственном законе о нацбезопасности для Гонконга.



Накануне президент США Дональд Трамп пообещал объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку усилить контроль над Гонконгом.



"Нефтетрейдеры опасаются, что США вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее", - говорится в сообщении.



МинПром



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