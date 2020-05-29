Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром требует от Лукашенко погасить долги за газ

29.05.20 15:51 , Интерфакс
печать
размер текста:

Вопрос об условиях поставок газа в Белоруссию в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки, заявил журналистам председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Он уточнил, что общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165,57 млн долл. "Как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года", - сказал он, добавив, что соответствующее письмо было направлено министру энергетики Белоруссии.

Ранее Минск неоднократно, в том числе на высшем уровне, инициировал снижение цены на газ для Белоруссии, которая упала на спотовых рынках в Европе до исторического минимума.

В частности, предлалось снизить стоимость тарифа на транспортировку газа, так как в конечной цене газа для Белоруссии на долю транспортных затрат приходится более 70%.

В середине мая президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь обратил внимание правительства на необходимость снижения цены поставляемого в республику российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Белоруссию.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долл.: 65-68 долл., но никак не 127 долл., как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" - заявил Лукашенко, принимая 12 мая премьер-министра страны Румаса.

Позже Министерство энергетики Белоруссии предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году, в том числе покупать часть российского газа на бирже.

Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Белоруссию по 127 долл. за тысячу кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:36
Еврокомиссия направит 15 млрд евро на поддержку стратегических компаний
16:12
Нефть начала дешеветь из-за конфликта США и Китая
15:31
АМКР направил 7,5 млн долл. на модернизацию дробильной фабрики
15:10
Правительство объяснило, как надо хранить газ в украинских ПХГ
14:53
Белый дом отказался от публикации экономических прогнозов на этот год
14:33
Профильное министерство должно иметь сильного руководителя – машиностроители
14:18
НЛМК улучшил позиции в мировом рейтинге
14:03
Украине одобрили последний кредит на 500 млн евро от Евросоюза
13:41
В ГосдорНИИ точно не знают числа аварийных мостов в стране
13:28
Lufthansa допустила возможность своего банкротства
13:01
Украина попала в ТОП-30 стран c лучшими условиями для стартапов
12:46
МВФ должен утвердить кредит 5 млрд долл. Украине 5 июня – Шмыгаль
12:36
ЧМК резко увеличил отгрузки рельсов
12:28
Volkswagen направит 2,1 млрд евро на выпуск китайских электромобилей
12:15
Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет
12:02
АвтоКРАЗ будет продавать и покупать продукцию военного назначения
12:00
Украина погасила выпущенные под гарантии США еврооблигации на 1 млрд долл
11:47
Устойчивый спрос в Китае удерживает рудные цены на высоком уровне
11:27
ArcelorMittal перезапустила завод в Боснии
11:10
Укрзализныце угрожает дефолт
28.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!