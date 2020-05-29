Газпром требует от Лукашенко погасить долги за газ Вопрос об условиях поставок газа в Белоруссию в 2021 году будет вестись после погашения долга за текущие поставки, заявил журналистам председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.



Он уточнил, что общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165,57 млн долл. "Как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года", - сказал он, добавив, что соответствующее письмо было направлено министру энергетики Белоруссии.



Ранее Минск неоднократно, в том числе на высшем уровне, инициировал снижение цены на газ для Белоруссии, которая упала на спотовых рынках в Европе до исторического минимума.



В частности, предлалось снизить стоимость тарифа на транспортировку газа, так как в конечной цене газа для Белоруссии на долю транспортных затрат приходится более 70%.



В середине мая президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь обратил внимание правительства на необходимость снижения цены поставляемого в республику российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Белоруссию.



"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долл.: 65-68 долл., но никак не 127 долл., как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" - заявил Лукашенко, принимая 12 мая премьер-министра страны Румаса.



Позже Министерство энергетики Белоруссии предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году, в том числе покупать часть российского газа на бирже.



Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Белоруссию по 127 долл. за тысячу кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.



МинПром



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