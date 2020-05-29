АМКР направил 7,5 млн долл. на модернизацию дробильной фабрики

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" завершил очередной этап проекта по модернизации оборудования второго производственного участка дробильной фабрики горного департамента. Комбинат установил новую линию дробления руды. Сумма инвестиций − 7,5 млн долл.
Об этом GMK Center сообщила пресс-служба предприятия.
Комбинат установил две новые дробилки, которые дадут возможность сбалансировать оба потока дробленной руды. Последние поступают по конвейерам на обогатительную фабрику №2.
На данный момент на новых дробилках проходят пусконаладочные работы с выходом на проектную мощность. Теперь АМКР сможет проводить плановые и внеплановые ремонты конвейеров, а также снизить потери по выпуску продукции при внеплановых простоях оборудования.
После выведения дробилок на производственные мощности АМКР сможет компенсировать потери от остановок оборудования на 300-320 тыс. т дробленной руды в год.
"Это позволит вовремя и качественно выполнять плановые ремонты и осуществлять дробление руды в соответствии с лучшими мировыми практиками", – сообщил Артём Кузнецов, начальник отдела по развитию горного производства горного департамента АМКР.
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу ArcelorMittal. Комбинат охватывает всю производственную цепочку – от добычи железной руды и производства кокса до изготовления готовой металлопродукции. Предприятие производит полуфабрикаты, а также сортовой и фасонный прокат.