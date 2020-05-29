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АМКР направил 7,5 млн долл. на модернизацию дробильной фабрики

29.05.20 15:31 , GMK Center
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ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" завершил очередной этап проекта по модернизации оборудования второго производственного участка дробильной фабрики горного департамента. Комбинат установил новую линию дробления руды. Сумма инвестиций − 7,5 млн долл.

Об этом GMK Center сообщила пресс-служба предприятия.

Комбинат установил две новые дробилки, которые дадут возможность сбалансировать оба потока дробленной руды. Последние поступают по конвейерам на обогатительную фабрику №2.

На данный момент на новых дробилках проходят пусконаладочные работы с выходом на проектную мощность. Теперь АМКР сможет проводить плановые и внеплановые ремонты конвейеров, а также снизить потери по выпуску продукции при внеплановых простоях оборудования.

После выведения дробилок на производственные мощности АМКР сможет компенсировать потери от остановок оборудования на 300-320 тыс. т дробленной руды в год.

"Это позволит вовремя и качественно выполнять плановые ремонты и осуществлять дробление руды в соответствии с лучшими мировыми практиками", – сообщил Артём Кузнецов, начальник отдела по развитию горного производства горного департамента АМКР.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу ArcelorMittal. Комбинат охватывает всю производственную цепочку – от добычи железной руды и производства кокса до изготовления готовой металлопродукции. Предприятие производит полуфабрикаты, а также сортовой и фасонный прокат.

МинПром

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