Правительство объяснило, как надо хранить газ в украинских ПХГ Кабинет министров предоставил разъяснения относительно алгоритма обеспечения уплаты таможенных платежей при перемещении (внутренним транзитом) природного газа трубопроводным транспортом, в том числе для хранения в режиме "Таможенный склад".



Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №415 от 27 мая обнародовано на официальном правительственном портале.



Как пояснили в пресс-службе "Оператора ГТС Украины", документом определено, что перемещение внутренним транзитом по территории Украины природного газа, в т.ч. с целью дальнейшего его хранения в таможенном режиме "таможенный склад", будет осуществляться при условии обязательного предоставления таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей.



"Эти гарантии предоставляет декларант. Если заказчик услуг хранения является резидентом Украины, декларантом выступает именно он. Для компаний-нерезидентов услуги по декларированию предоставлять ООО "Оператор ГТС Украины", – отмечается в сообщении.



Таким образом, компании-резиденты Украины с 1 июня должны самостоятельно оформлять таможенную декларацию типа ТР81 (внутренний транзит с гарантией) вместе с предоставлением таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей в размере не менее 20% от таможенной стоимости указанных в декларации объемов газа.



Исключение в части обеспечения таможенных платежей предусмотрено для украинских компаний, которые оформляют для хранения в режиме "таможенный склад" объем газа, не превышающий оформленные объемы этим декларантом в течение предыдущих 365 дней.



Для нерезидентов оформлять таможенную декларацию типа ТР81 (внутренний транзит с гарантией) одновременно с предоставлением таможенным органам обеспечения уплаты таможенных платежей будет "Оператор ГТС Украины".



Как сообщалось, ранее глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон отмечал, что у концу третьего квартала 2020 года мощности европейских хранилищ газа могут быть заполнены, после чего украинские ПХГ смогут принять еще около 10 млрд кубометров топлива.



По данным "Укртрансгаза", иностранные трейдеры в январе-апреле закачали в украинские подземные хранилища 551 млн кубометров газа, что на 162% больше показателя за аналогичный период прошлого года и составляет 24% от общего объема закачки газа в ПХГ за отчетный период.



МинПром



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