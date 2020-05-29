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Белый дом отказался от публикации экономических прогнозов на этот год

29.05.20 14:53 , Интерфакс
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Администрация президента США Дональда Трампа не будет публиковать традиционные экономические прогнозы летом этого года в связи с неопределенностью, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, пандемия привела к "неустойчивости" экономических статданных и прогнозы Белого дома не дадут "полноценного представления" о ситуации в экономике.

Администрация американского президента уже несколько десятилетий подряд ежегодно публикует прогнозы для темпов экономического роста, занятости и инфляции в США. Обычно это происходит летом, через несколько месяцев после публикации проекта бюджета.

Источник отметил, что администрация Д.Трампа не публиковала прогнозы для экономики и в 2017 году, поскольку бюджет не был готов к маю.

Д.Трамп и некоторые из представителей его администрации ожидают, что резкий спад, который ждет экономику в связи с локдаунами, введенными для сдерживания распространения коронавируса, быстро сменится мощным ростом вслед за снятием ограничений.

К осени "мы увидим все сигналы повсеместной активизации экономической активности", заявил в минувшие выходные экономический советник Белого дома Кевин Хассет на CNN. К.Хассет, покинувший пост экономического советника Д.Трампа в июле 2019 года вернулся на эту должность в 2020 году по просьбе Белого дома, чтобы работать над программой действий американских властей в ответ на пандемию коронавируса.

Белый дом, однако, не публиковал никаких данных, подкрепляющих его прогнозы быстрого восстановления экономики, пишет WSJ.

Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса США (CBO), в четвертом квартале текущего года американский ВВП сократится на 5,6% в годовом выражении.

В CBO полагают, что экономика США не сможет наверстать потери, вызванные пандемией, даже к концу 2021 года. В октябре-декабре 2021 года объем ВВП будет на 1,6% меньше, чем в тот же период 2019 года - до начала пандемии, ожидают в CBO.

Большинство экономистов, участвовавших в опросе WSJ в текущем месяце, ожидают, что дно экономической активности в США будет пройдено в мае или июне, однако темпы роста экономики будут ниже, чем до пандемии, в ближайшие несколько лет.

Федеральная резервная система обнародует собственные экономические прогнозы по итогам заседания 9-10 июня.

МинПром

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