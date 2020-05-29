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НЛМК улучшил позиции в мировом рейтинге
29.05.20 14:18 , Металлоснабжение и сбыт
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Крупнейший в РФ сталепроизводитель Новолипецкий металлургический комбинат сообщает о том, что агентство Sustainalytics улучшило рейтинг компании по сравнению с предыдущим годом с 31,5 до 28 (чем меньше значение, тем лучше компания управляет вопросами устойчивого развития). На данный момент НЛМК входит в топ-3 анализируемых агентством компаний из металлургической отрасли.
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