НЛМК улучшил позиции в мировом рейтинге Крупнейший в РФ сталепроизводитель Новолипецкий металлургический комбинат сообщает о том, что агентство Sustainalytics улучшило рейтинг компании по сравнению с предыдущим годом с 31,5 до 28 (чем меньше значение, тем лучше компания управляет вопросами устойчивого развития). На данный момент НЛМК входит в топ-3 анализируемых агентством компаний из металлургической отрасли.



По ранее используемой агентством методологии (шкала от 0 до 100, где 100 – высший балл) рейтинг НЛМК вырос с 77 до 83 баллов.



Также группа НЛМК заняла 6-е место по показателю совокупного акционерного дохода (TSR), рассчитанному за период 2015-2019 гг., среди международных металлургических компаний в рейтинге Value Creators 2020, подготовленном консалтинговой компанией BCG.



Для расчета рейтинга BCG проанализировал показатели более двух тысяч компаний по всему миру. TSR оценивается на основе динамики цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за соответствующий период.



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