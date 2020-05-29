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НЛМК улучшил позиции в мировом рейтинге

29.05.20 14:18 , Металлоснабжение и сбыт
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Крупнейший в РФ сталепроизводитель Новолипецкий металлургический комбинат сообщает о том, что агентство Sustainalytics улучшило рейтинг компании по сравнению с предыдущим годом с 31,5 до 28 (чем меньше значение, тем лучше компания управляет вопросами устойчивого развития). На данный момент НЛМК входит в топ-3 анализируемых агентством компаний из металлургической отрасли.

По ранее используемой агентством методологии (шкала от 0 до 100, где 100 – высший балл) рейтинг НЛМК вырос с 77 до 83 баллов.

Также группа НЛМК заняла 6-е место по показателю совокупного акционерного дохода (TSR), рассчитанному за период 2015-2019 гг., среди международных металлургических компаний в рейтинге Value Creators 2020, подготовленном консалтинговой компанией BCG.

Для расчета рейтинга BCG проанализировал показатели более двух тысяч компаний по всему миру. TSR оценивается на основе динамики цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за соответствующий период.

МинПром

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