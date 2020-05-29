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Украине одобрили последний кредит на 500 млн евро от Евросоюза

29.05.20 14:03 , РБК Украина
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Европейская комиссия одобрила выплату Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи (MFA). Это последний транш в рамках этой программы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

Сообщается, что с этим траншем ЕС в общей сложности предоставил Украине в виде займов 3,8 млрд евро. Это самая большая сумма, которую выделяли стране-партнеру ЕС.

Как подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Украина остается одним из приоритетов европейской повестки дня.

"В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 млн евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 млрд евро", - добавил он.

В то же время еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони отметил, что это последний транш в рамках четвертой программы, а дальнейшая поддержка Украины будет оказываться в пакете мер по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что выделение транша стало возможным после того, как Украине завершила 12 согласованных с Брюсселем политических действий. Они включали меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, управлению госфинансами, банковским сектором, энергетикой, здравоохранением и социальной политикой.

Кредит предоставляется в виде долгосрочных займов с низкими процентами.

Отметим, перечисление денег от ЕС связано с предоставлением транша Международного валютного фонда, который, по прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, может поступить уже 6 июня.

МинПром

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