Украине одобрили последний кредит на 500 млн евро от Евросоюза Европейская комиссия одобрила выплату Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи (MFA). Это последний транш в рамках этой программы.



Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.



Сообщается, что с этим траншем ЕС в общей сложности предоставил Украине в виде займов 3,8 млрд евро. Это самая большая сумма, которую выделяли стране-партнеру ЕС.



Как подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Украина остается одним из приоритетов европейской повестки дня.



"В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 млн евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 млрд евро", - добавил он.



В то же время еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони отметил, что это последний транш в рамках четвертой программы, а дальнейшая поддержка Украины будет оказываться в пакете мер по борьбе с коронавирусом.



Уточняется, что выделение транша стало возможным после того, как Украине завершила 12 согласованных с Брюсселем политических действий. Они включали меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, управлению госфинансами, банковским сектором, энергетикой, здравоохранением и социальной политикой.



Кредит предоставляется в виде долгосрочных займов с низкими процентами.



Отметим, перечисление денег от ЕС связано с предоставлением транша Международного валютного фонда, который, по прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, может поступить уже 6 июня.



МинПром



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