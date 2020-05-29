Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Lufthansa допустила возможность своего банкротства

29.05.20 13:28 , Интерфакс
печать
размер текста:

Германский авиаконцерн Deutsche Lufthansa AG в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи впервые заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.

Как сообщили в интервью журналу Focus представители наблюдательного совета Lufthansa, так называемая процедура самоуправления, которая подразумевает сохранение для должника возможности распоряжаться своим имуществом и продолжать деятельность, имеет явные преимущества над госпомощью.

Такой вариант банкротства, к примеру, позволит Lufthansa приостановить возврат денег за билеты на общую сумму 1,8 млрд евро, а также упростит увольнение персонала и закрытие нерентабельных дочерних компаний. В итоге лишиться работы могут гораздо больше чем 10 тыс. человек, о которых говорилось прежде.

"Отказ от пакета помощи - это сигнал федеральному правительству еще раз провести переговоры с Брюсселем", - цитирует Focus одного из членов наблюдательного совета Lufthansa.

Компания, по собственным оценкам, в настоящее время несет убытки в размере 1 млн евро в час на фоне приостановки полетов подавляющей части ее самолетов. Это означает, что резервы в объеме около 4 млрд евро будут израсходованы осенью. Поэтому процедура самоуправления станет возможной не ранее 2021 года.

Наблюдательный совет Lufthansa в среду не стал утверждать пакет финансовой помощи объемом 9 млрд евро, предложенный правительством Германии, после того как Европейская комиссия попыталась заставить авиаперевозчика отказаться от ключевых слотов в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Требования органа ЕС по вопросам конкуренции, по мнению наблюдательного совета, "приведут к ослаблению узловых функций домашних аэропортов Lufthansa", и вытекающие из этого экономическими последствия для компании необходимо "тщательно проанализировать".

Акции Lufthansa дешевеют на 6% в ходе торгов в пятницу. С начала 2020 года их стоимость упала примерно на 44%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:18
НЛМК улучшил позиции в мировом рейтинге
14:03
Украине одобрили последний кредит на 500 млн евро от Евросоюза
13:41
В ГосдорНИИ точно не знают числа аварийных мостов в стране
13:01
Украина попала в ТОП-30 стран c лучшими условиями для стартапов
12:46
МВФ должен утвердить кредит 5 млрд долл. Украине 5 июня – Шмыгаль
12:36
ЧМК резко увеличил отгрузки рельсов
12:28
Volkswagen направит 2,1 млрд евро на выпуск китайских электромобилей
12:15
Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет
12:02
АвтоКРАЗ будет продавать и покупать продукцию военного назначения
12:00
Украина погасила выпущенные под гарантии США еврооблигации на 1 млрд долл
11:47
Устойчивый спрос в Китае удерживает рудные цены на высоком уровне
11:27
ArcelorMittal перезапустила завод в Боснии
11:10
Укрзализныце угрожает дефолт
10:52
Из-за коронавируса две меткомпании Малайзии отказались от слияния
10:46
В апреле Ferrexpo поставила рекорд по производству окатышей
10:20
В Украине растет задолженность по зарплате
10:15
Кабмин рассмотрит изменение тарифов на электроэнергию
10:02
У Роснефти не хватает нефти для поставок из-за договоренности ОПЕК+
09:39
Renault сократит 14,6 тыс. рабочих мест
09:07
ВВП России в апреле упал на 12%
28.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!