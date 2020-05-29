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Украина попала в ТОП-30 стран c лучшими условиями для стартапов

29.05.20 13:01 , ЛигаТех
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Украина заняла 29-е место в списке самых технологичных стран мира. Рейтинг составила компания StartupBlink в рамках исследования Startup Ecosystem Rankings.

При этом Киев признали европейским хабом. Столица заняла 32-е место среди технологических столиц мира. А в европейском рейтинге Киев занял 8-е место. Общее количество городов в экосистеме стартапов Украины увеличилось до семи - в этом году в список впервые попал Днепр. При этом очевиден огромный отрыв других городов от Киева.

В исследовании отмечают, что популярность Украины можно объяснить большим количеством местных профессионалов, готовых развивать свой продукт. Весомым фактором также стала низкая стоимость организации предпринимательства - именно это привлекает западных инвесторов в страну.

Авторы исследования назвали основным риском Украины утечку мозгов. "Утечка мозгов является основным риском, с которым сталкивается местная экосистема, и роль государственного сектора состоит в том, чтобы правильно разыгрывать свои карты и обеспечивать достаточно стимулов, чтобы специалисты оставались в стране", - отмечается в отчете.

Первое место в рейтинге занимают США.

Startup Ecosystem Rankings - ежегодное исследование, оценивающее страны и города по производительности, инвестициям, особенностям рынка, уровню коммуникации и другим критериям.

МинПром

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