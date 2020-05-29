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Volkswagen направит 2,1 млрд евро на выпуск китайских электромобилей

29.05.20 12:28 , Коммерсант
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Volkswagen объявила об инвестициях в китайские компании, занимающиеся производством электромобилей и комплектующих для них. VW инвестирует 1,1 млрд евро в производителя электромобилей Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC Motors) в обмен на 50-процентную долю в компании.

Немецкий автопроизводитель вместе с JAC Motors уже владеет совместным предприятием JAC Volkswagen, теперь доля VW в СП повышается до 75%. Кроме того, VW за 1,1 млрд евро купит 26,5% акций производителя аккумуляторов для электромобилей Gotion High-Tech и станет его крупнейшим акционером.

VW планирует к 2025 году довести производство электромобилей в Китае до 1,5 млн в год. К этому же времени JAC Volkswagen должна представить пять новых моделей электромобилей, а к 2029 году СП планирует производить 400 тыс. электромобилей в год. VW и в целом активно инвестирует электромобили — в ноябре прошлого года компания представила план вложить 60 млрд евро в разработку электромобилей и цифровых технологий, а в октябре объявила о создании компании по разработке беспилотных автомобилей.

МинПром


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