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ЧМК резко увеличил отгрузки рельсов

29.05.20 12:36 , Steelland
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в группу "Мечел") за 4 месяца 2020 г. почти в 3,5 раза увеличил отгрузку рельсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 4 месяца ЧМК отгрузил 145 тыс. тонн рельсовой продукции. При этом отгрузка на экспорт с начала года выросла более, чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Впервые заключен экспортный контракт и осуществляется отгрузка рельсовой продукции для нужд Грузинской железной дороги. Подписан очередной контракт на поставку в адрес Белорусской железной дороги. Идет отгрузка рельсов для проектов Министерства обороны РФ, металлургических предприятий России.

Также ЧМК подписал экспортный контракт с Узбекской железной дорогой на поставку Z-профиля, применяемого в вагоностроении.

"Даже в условиях всемирного падения экономической активности комбинат продолжает развивать экспортные продажи, отгружая продукцию в страны СНГ и ближнего зарубежья, в проекте поставки нашей продукции и в другое полушарие. Рельсы производства ЧМК пользуются неизменным спросом, и он только растет", – комментирует директор по сбыту ПАО "ЧМК" Вадим Шалыгин.

"Наши предприятия продолжают наращивать производство и продажи продукции железнодорожного назначения, развивать экспортные продажи даже в условиях падения экономической активности из-за пандемии. Это свидетельствует о высоком качестве и востребованности нашей продукции на рынке", – отметил генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов.

МинПром

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