ЧМК резко увеличил отгрузки рельсов Челябинский металлургический комбинат (ПАО "ЧМК", входит в группу "Мечел") за 4 месяца 2020 г. почти в 3,5 раза увеличил отгрузку рельсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За 4 месяца ЧМК отгрузил 145 тыс. тонн рельсовой продукции. При этом отгрузка на экспорт с начала года выросла более, чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Впервые заключен экспортный контракт и осуществляется отгрузка рельсовой продукции для нужд Грузинской железной дороги. Подписан очередной контракт на поставку в адрес Белорусской железной дороги. Идет отгрузка рельсов для проектов Министерства обороны РФ, металлургических предприятий России.



Также ЧМК подписал экспортный контракт с Узбекской железной дорогой на поставку Z-профиля, применяемого в вагоностроении.



"Даже в условиях всемирного падения экономической активности комбинат продолжает развивать экспортные продажи, отгружая продукцию в страны СНГ и ближнего зарубежья, в проекте поставки нашей продукции и в другое полушарие. Рельсы производства ЧМК пользуются неизменным спросом, и он только растет", – комментирует директор по сбыту ПАО "ЧМК" Вадим Шалыгин.



"Наши предприятия продолжают наращивать производство и продажи продукции железнодорожного назначения, развивать экспортные продажи даже в условиях падения экономической активности из-за пандемии. Это свидетельствует о высоком качестве и востребованности нашей продукции на рынке", – отметил генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



