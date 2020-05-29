Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет В Украине вероятность веерных отключений электроэнергии — маловероятное явление. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире одного из украинских телеканалов.



В своем заявлении чиновник успокоил, что несмотря на неблагоприятное состояние рынка энергетики Украины, техническая вероятность сбоя подачи электроэнергии равняется к нулю.



"С точки зрения физического и технического обеспечения системы электроэнергии, мы сейчас чрезвычайно далеки от любых веерных отключений и вероятность их стремится к нулю", — сказал он.



По словам А.Геруса, сейчас в стране достаточно собственных резервов угля и топлива для того, чтобы обезопасить страну от веерных отключений на грядущие 1,5-2 года.



Как сообщалось ранее, украинские АЭС перешли в холодный резерв: в стране колоссально снизилась работоспособность атомных блоков, которые ранее работали мощностью в 2 800 мегаватт.



Пока что в Украине из потенциальных 9 тыс. 600 мегаватт АЭС выдают лишь 6 тыс. 600 мегаватт. При этом разница в подаче энергии может приравниваться к работе одной атомной станции.



МинПром



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