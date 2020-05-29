Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет

В Украине вероятность веерных отключений электроэнергии — маловероятное явление. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире одного из украинских телеканалов.
В своем заявлении чиновник успокоил, что несмотря на неблагоприятное состояние рынка энергетики Украины, техническая вероятность сбоя подачи электроэнергии равняется к нулю.
"С точки зрения физического и технического обеспечения системы электроэнергии, мы сейчас чрезвычайно далеки от любых веерных отключений и вероятность их стремится к нулю", — сказал он.
По словам А.Геруса, сейчас в стране достаточно собственных резервов угля и топлива для того, чтобы обезопасить страну от веерных отключений на грядущие 1,5-2 года.
Как сообщалось ранее, украинские АЭС перешли в холодный резерв: в стране колоссально снизилась работоспособность атомных блоков, которые ранее работали мощностью в 2 800 мегаватт.
Пока что в Украине из потенциальных 9 тыс. 600 мегаватт АЭС выдают лишь 6 тыс. 600 мегаватт. При этом разница в подаче энергии может приравниваться к работе одной атомной станции.