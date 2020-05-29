Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

АвтоКРАЗ будет продавать и покупать продукцию военного назначения

29.05.20 12:02 , МеталлургПром
печать
размер текста:

Государственная служба экспортного контроля Украины осуществила новую предварительную экспертизу всей продукции военного назначения производства ЧАО "АвтоКрАЗ", по результатам которой предприятие было повторно зарегистрировано как субъект осуществления международных передач этих товаров в более чем 50 стран мира.

По результатам экспертизы ЧАО "АвтоКрАЗ" получил новое Свидетельство о регистрации в Госэкспортконтроле Украины сроком действия до 2023 года. ЧАО "АвтоКрАЗ" подтвердил статус Спецэкспортера, который предоставлен предприятию постановлением Кабинета министров Украины от 20.12.2017 №1034 на право осуществлять экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для нужд собственного производства.

"АвтоКрАЗ", плодотворно сотрудничая с Министерством обороны Украины, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственным агентством автомобильных дорог Украины, разработал и изготовил сотни автомобилей, но сегодня государственные, городские и областные структуры продолжают прописывать государственные тендеры под закупку конкретных автомобилей - МАЗ.

В 2014-2015 годах "АвтоКрАЗ" поставлял Вооруженным силам Украины до тысячи автомобилей в год. Но впоследствии объемы заказов начали падать, а с 2018 года заказы прекратились вообще.

Хозяйственный суд Полтавской области 27 января 2020 года открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 июля 2020 года выставит на аукцион долги ЧАО "АвтоКрАЗ" и ПАО "ПААЗ" (Полтавский автоагрегатный завод) как пул активов АО "Дельта банк" и АО "Банк "Финансы и кредит". Торги состоятся на площадке DebtX по голландской модели аукциона.

ЗАО "АвтоКрАЗ" - единственный украинский производитель грузовой техники, который может в полной мере обеспечить импортозамещение в стране современной, эффективной и надежной техникой, предназначенной для различных секторов экономики. На сегодняшний день на "КрАЗе" существуют мощности для производства 7000 автомобилей в год при односменном режиме работы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:46
МВФ должен утвердить кредит 5 млрд долл. Украине 5 июня – Шмыгаль
12:36
ЧМК резко увеличил отгрузки рельсов
12:28
Volkswagen направит 2,1 млрд евро на выпуск китайских электромобилей
12:15
Веерных отключений электроэнергии в Украине не будет
12:00
Украина погасила выпущенные под гарантии США еврооблигации на 1 млрд долл
11:47
Устойчивый спрос в Китае удерживает рудные цены на высоком уровне
11:27
ArcelorMittal перезапустила завод в Боснии
11:10
Укрзализныце угрожает дефолт
10:52
Из-за коронавируса две меткомпании Малайзии отказались от слияния
10:46
В апреле Ferrexpo поставила рекорд по производству окатышей
10:20
В Украине растет задолженность по зарплате
10:15
Кабмин рассмотрит изменение тарифов на электроэнергию
10:02
У Роснефти не хватает нефти для поставок из-за договоренности ОПЕК+
09:39
Renault сократит 14,6 тыс. рабочих мест
09:07
ВВП России в апреле упал на 12%
08:51
Yusco повышает цены на нержавейку
08:09
Канада расследует импорт толстого листа из пяти стран
28.05.20
18:01
Нарушителей ПДД будут сдавать Минюсту в автоматическом режиме
17:47
Нефтяной гигант Chevron намерен сократить 15% персонала по всему миру
17:24
Пошлина на дизтопливо прежде всего ударит по аграрному сектору
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!