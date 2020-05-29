АвтоКРАЗ будет продавать и покупать продукцию военного назначения Государственная служба экспортного контроля Украины осуществила новую предварительную экспертизу всей продукции военного назначения производства ЧАО "АвтоКрАЗ", по результатам которой предприятие было повторно зарегистрировано как субъект осуществления международных передач этих товаров в более чем 50 стран мира.



По результатам экспертизы ЧАО "АвтоКрАЗ" получил новое Свидетельство о регистрации в Госэкспортконтроле Украины сроком действия до 2023 года. ЧАО "АвтоКрАЗ" подтвердил статус Спецэкспортера, который предоставлен предприятию постановлением Кабинета министров Украины от 20.12.2017 №1034 на право осуществлять экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для нужд собственного производства.



"АвтоКрАЗ", плодотворно сотрудничая с Министерством обороны Украины, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Государственным агентством автомобильных дорог Украины, разработал и изготовил сотни автомобилей, но сегодня государственные, городские и областные структуры продолжают прописывать государственные тендеры под закупку конкретных автомобилей - МАЗ.



В 2014-2015 годах "АвтоКрАЗ" поставлял Вооруженным силам Украины до тысячи автомобилей в год. Но впоследствии объемы заказов начали падать, а с 2018 года заказы прекратились вообще.



Хозяйственный суд Полтавской области 27 января 2020 года открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".



Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 июля 2020 года выставит на аукцион долги ЧАО "АвтоКрАЗ" и ПАО "ПААЗ" (Полтавский автоагрегатный завод) как пул активов АО "Дельта банк" и АО "Банк "Финансы и кредит". Торги состоятся на площадке DebtX по голландской модели аукциона.



ЗАО "АвтоКрАЗ" - единственный украинский производитель грузовой техники, который может в полной мере обеспечить импортозамещение в стране современной, эффективной и надежной техникой, предназначенной для различных секторов экономики. На сегодняшний день на "КрАЗе" существуют мощности для производства 7000 автомобилей в год при односменном режиме работы.



МинПром



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