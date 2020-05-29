ArcelorMittal перезапустила завод в Боснии

ArcelorMittal возобновила производство на своем боснийском сталелитейном заводе в четверг, 28 мая после 10-дневной остановки из-за падения спроса, вызванного кризисом с коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters.
Конечные потребители стали, в том числе автопроизводители, прекратили свою деятельность в марте, когда Босния ввела блокировку в ответ на пандемию коронавируса, которая заразила 2462 человека в стране и привела к 153 смертельным случаям.
Завод ArcelorMittal в центральном городе Зеница заявил, что с начала вспышки болезни были приняты меры по сокращению затрат, закупке защитного оборудования и пересмотру цен на газ и электроэнергию с поставщиками.
"На сегодняшний день мы работаем на полную мощность", - сказала Reuters Дияна Божич-Срданович.
Ранее завод заявлял, что предложил сократить заработную плату на руководящие должности от 10% до 20%, что составляет 25% рабочей силы, но профсоюзы компании отклонили это предложение.