Укрзализныце угрожает дефолт В Кабинете министров Украины предсказали возможный кризис для железнодорожного сектора государства, который непосредственно коснется крупнейшей компании перевозчика страны — "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Отметим, что ранее в Министерстве инфраструктуры Украины также опасались технического дефолта компании, которая по итогам первого квартала 2020 года понесла убытки в размере 7 млрд долл.



Как указали в Кабмине, одной из главных причин возможного кризиса станет недополучение доходов от грузовых перевозок, что обусловлено снижением спроса и пандемией коронавируса.



Говорится о невозможности проведения модернизации компании, так как скорее всего "Укрзализныця" столкнется с дефицитом инвестиций в условиях недостатка ликвидности.



Также одной из ведущих причин дефолта указывается сильное финансовое давление на компанию, которое существует из-за сильно высоких кредитных обязательств, которые взял на себя концерн.



Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд не допустит состояния дефолта в экономике Украины.



Ряд стран Европы сейчас находится еще в более критическом положении, чем Украина, которая все еще может изменить свою ситуацию, в случае больших инвестиций со стороны иностранных вкладчиков.



МинПром



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