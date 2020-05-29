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Укрзализныце угрожает дефолт

29.05.20 11:10 , Первый Деловой
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В Кабинете министров Украины предсказали возможный кризис для железнодорожного сектора государства, который непосредственно коснется крупнейшей компании перевозчика страны — "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что ранее в Министерстве инфраструктуры Украины также опасались технического дефолта компании, которая по итогам первого квартала 2020 года понесла убытки в размере 7 млрд долл.

Как указали в Кабмине, одной из главных причин возможного кризиса станет недополучение доходов от грузовых перевозок, что обусловлено снижением спроса и пандемией коронавируса.

Говорится о невозможности проведения модернизации компании, так как скорее всего "Укрзализныця" столкнется с дефицитом инвестиций в условиях недостатка ликвидности.

Также одной из ведущих причин дефолта указывается сильное финансовое давление на компанию, которое существует из-за сильно высоких кредитных обязательств, которые взял на себя концерн.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд не допустит состояния дефолта в экономике Украины.

Ряд стран Европы сейчас находится еще в более критическом положении, чем Украина, которая все еще может изменить свою ситуацию, в случае больших инвестиций со стороны иностранных вкладчиков.

МинПром

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