Из-за коронавируса две меткомпании Малайзии отказались от слияния

Малайзийские металлургические компании Ann Joo и Southern Steel объявили об отказе от создания совместного предприятия, о котором они сообщали в октябре 2019 г.
Участники несостоявшегося объединения объяснили разрыв соглашения нестабильной и неясной рыночной обстановкой, сложившейся в стране из-за эпидемии коронавируса. Жесткий карантин был установлен в Малайзии еще 18 марта, а в последний раз действие ограничений было продлено до 9 июня.
Ранее предполагалось, что в совместном предприятии большую долю будет иметь компания Ann Joo – 55%. Она располагает одной электродуговой печью и одной доменной печью объемом 450 куб. м, а ее мощности по выплавке заготовки составляют 820 тыс. т в год.
Компания Southern Steel была бы младшим партнером с 45% акций, хотя ее производительность благодаря наличию двух электродуговых печей может достигать 1,4 млн. т в год. Компания так же выпускает заготовку и сортовой прокат.
В настоящее время мощности по производству арматуры и катанки в Малайзии значительно превосходят потребности внутреннего рынка, поэтому уровень их загрузки низкий. Предполагалось, что консолидация будет способствовать повышению эффективности отрасли.