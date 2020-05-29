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Из-за коронавируса две меткомпании Малайзии отказались от слияния

29.05.20 10:52 , Металлоснабжение и сбыт
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Малайзийские металлургические компании Ann Joo и Southern Steel объявили об отказе от создания совместного предприятия, о котором они сообщали в октябре 2019 г.

Участники несостоявшегося объединения объяснили разрыв соглашения нестабильной и неясной рыночной обстановкой, сложившейся в стране из-за эпидемии коронавируса. Жесткий карантин был установлен в Малайзии еще 18 марта, а в последний раз действие ограничений было продлено до 9 июня.

Ранее предполагалось, что в совместном предприятии большую долю будет иметь компания Ann Joo – 55%. Она располагает одной электродуговой печью и одной доменной печью объемом 450 куб. м, а ее мощности по выплавке заготовки составляют 820 тыс. т в год.

Компания Southern Steel была бы младшим партнером с 45% акций, хотя ее производительность благодаря наличию двух электродуговых печей может достигать 1,4 млн. т в год. Компания так же выпускает заготовку и сортовой прокат.

В настоящее время мощности по производству арматуры и катанки в Малайзии значительно превосходят потребности внутреннего рынка, поэтому уровень их загрузки низкий. Предполагалось, что консолидация будет способствовать повышению эффективности отрасли.

МинПром

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