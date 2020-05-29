В апреле Ferrexpo поставила рекорд по производству окатышей Ferrexpo по итогам апреля 2020 года произвела 1,06 млн. тонн железорудных окатышей из собственной руды, что является рекордным производственным показателем компании за всю историю ее существования и на 12% больше, чем производство в апреле 2019 года.



Такие данные были представлены на ежегодном собрании акционеров Ferrexpo plc, которое состоялось 28 мая 2020 года, сообщает пресс-служба компании.



Кроме того, в январе-апреле текущего года Ferrexpo увеличила производство окатышей из собственного сырья на 8,8% до 3,8 млн. тонн по сравнению с 3,5 млн. тонн за аналогичный период 2019 года. Продажи компании за этот же период увеличились на 28% до 4,1 млн. тонн по сравнению с этим же периодом 2019 года (3,2 млн. тонн).



"Не смотря на пандемию COVID-19, Ferrexpo смогла не только сохранить запланированные производственные показатели, но и нарастить производство окатышей в апреле текущего года до рекордных 1,06 млн. тонн. Мы продолжаем работать в режиме обеспечения максимально безопасного производственного процесса для наших сотрудников, обеспечиваем дополнительной работой по сравнению с прошлым годом наших контрагентов (железную дорогу, порты, энергетиков, поставщиков газа и др.), активно помогаем местным общинам в борьбе с коронавирусом и осуществляем все налоговые отчисления в полном объеме в бюджеты разных уровней", - отметили в компании.



На фоне положительных новостей компании, опубликованных в официальном сообщении по итогам годового собрания акционеров, акции Ferrexpo выросли почти на 5%, достигнув отметки в 1,72 фунта за акцию.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



МинПром



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