В Украине растет задолженность по зарплате Общая задолженность по выплате заработной платы в апреле выросла на 1,1% и на 1 мая 2020 года составила 3 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.



По данным Госстата, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 0,3% и на 1 мая текущего года составила 1,82 млрд грн.



Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в апреле 2020 года зафиксировано во Львовской (на 23,3%), Луганской (на 11,3%), Волынской (на 5,4%), Донецкой (на 3,2%), и Сумской (на 2,3%) областях.



При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Черновицкой (на 57,5%), Житомирской (на 47%), Ривненской (на 26,4%), Закарпатской (на 21,6%), Херсонской (на 14%) областях и Киеве (на 8,4%).



Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в апреле 2020 года задолженность по выплате заработной платы выросла в сфере временного размещения и организации питания на 68,3% (до 6,5 млн грн), здравоохранении – на 45,7% (до 28,1 млн грн), сельской хозяйстве – на 18,3% (до 49,45 млн грн, образовании на 11,4% (до 16,48 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 10,1% (до 247,17 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 7,4% (до 15,44 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 5,7% (до 251,55 млн грн, в сфере операций с недвижимостью – на 5,1% (до 59,78 млн грн), оптовой и розничной торговли – на 4,1% (до 31,13 млн грн).



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