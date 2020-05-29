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Кабмин рассмотрит изменение тарифов на электроэнергию

29.05.20 10:15 , Бизнес Цензор
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Утвержденная Кабинетом министров Программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом свидетельствует презентация Программы, которая обнародована на сайте правительства, передает БизнесЦензор.

В частности, в секторе энергетики с целью обеспечения финансовой стабильности системы в условиях кризиса запланировано "пересмотреть тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению". Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложности его внедрения.

Кроме того, среди запланированных инициатив в этой сфере: урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.

Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, осуществить переход на расчеты за газ с использованием единиц энергии.

Кроме того, правительство намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.

Как сообщалось ранее, премьер-мнистр Денис Шмыгаль уверял, что тарифы на коммунальные услуги меняться не будут.

МинПром

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