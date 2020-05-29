Кабмин рассмотрит изменение тарифов на электроэнергию

Утвержденная Кабинетом министров Программа стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения.
Об этом свидетельствует презентация Программы, которая обнародована на сайте правительства, передает БизнесЦензор.
В частности, в секторе энергетики с целью обеспечения финансовой стабильности системы в условиях кризиса запланировано "пересмотреть тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению". Приоритет данного решения указан как высокий, однако отмечена сложности его внедрения.
Кроме того, среди запланированных инициатив в этой сфере: урегулирование задолженности Гарантированного покупателя, пересмотр тарифов для возобновляемых источников энергии и урегулирование задолженности между участниками рынка.
Также Кабмин планирует отменить возложение специальных обязательств на рынке газа, ввести стимулирующее тарифообразование для операторов систем распределения электроэнергии, осуществить переход на расчеты за газ с использованием единиц энергии.
Кроме того, правительство намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, а также снизить ренту на добычу нефти и газа.