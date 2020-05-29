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У Роснефти не хватает нефти для поставок из-за договоренности ОПЕК+

29.05.20 10:02 , Рейтер
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"Роснефть" в июне столкнулась с дефицитом нефти для поставок зарубежным покупателям по долгосрочным контрактам из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+, сообщили Рейтер четыре источника в отрасли.

"Роснефть" проинформировала Минэнерго РФ, что не готова к продлению сокращения производства на запланированном в мае-июне уровне, поскольку уже испытывает недостаток нефти для выполнения необходимых поставок на внутренний рынок и экспорт, сообщили Рейтер два источника.

"Они (Роснефть) пытаются наскрести нефть на экспорт и не оставить пустыми заводы. У них же обязательства по топливу. В мае на НПЗ были ремонты, карантин, а в июне загрузка нужна. На всех не хватает", - сказал один из трейдеров на рынке нефти РФ.

Источники сообщили, что "Роснефти" в июне пришлось резко сократить поставки нефти в адрес крупнейших покупателей ее морских грузов - торговых компаний Glencore и Trafigura - из-за недостатка ресурсов.

"Роснефть" реализует почти весь объем нефти по долгосрочным контрактам, что не позволяет компании легко сократить экспорт. Тем не менее условия соглашений дают ей возможность переходить к минимуму объемов в случае недостатка сырья, что она и делает, отмечают трейдеры.

В результате Glencore получит лишь два груза нефти Urals объемом по 100 тыс. тонн каждый с перевалкой в июне (восемь в апреле до сокращения добычи), а Trafigura - один (10 в апреле).

"Для Роснефти это мучение: им нужно и заводы снабжать, и выполнять обязательства по контрактам. А нефти нет", - сказал еще один источник.

Glencore и Trafigura отказались от комментариев. Роснефть и Минэнерго РФ оперативно не ответили на запросы Рейтер.

РФ в мае-июне 2020 года обязалась снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, а с июля сможет ослабить сокращение до 1,8 млн баррелей в сутки.

МинПром


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