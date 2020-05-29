У Роснефти не хватает нефти для поставок из-за договоренности ОПЕК+ "Роснефть" в июне столкнулась с дефицитом нефти для поставок зарубежным покупателям по долгосрочным контрактам из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+, сообщили Рейтер четыре источника в отрасли.



"Роснефть" проинформировала Минэнерго РФ, что не готова к продлению сокращения производства на запланированном в мае-июне уровне, поскольку уже испытывает недостаток нефти для выполнения необходимых поставок на внутренний рынок и экспорт, сообщили Рейтер два источника.



"Они (Роснефть) пытаются наскрести нефть на экспорт и не оставить пустыми заводы. У них же обязательства по топливу. В мае на НПЗ были ремонты, карантин, а в июне загрузка нужна. На всех не хватает", - сказал один из трейдеров на рынке нефти РФ.



Источники сообщили, что "Роснефти" в июне пришлось резко сократить поставки нефти в адрес крупнейших покупателей ее морских грузов - торговых компаний Glencore и Trafigura - из-за недостатка ресурсов.



"Роснефть" реализует почти весь объем нефти по долгосрочным контрактам, что не позволяет компании легко сократить экспорт. Тем не менее условия соглашений дают ей возможность переходить к минимуму объемов в случае недостатка сырья, что она и делает, отмечают трейдеры.



В результате Glencore получит лишь два груза нефти Urals объемом по 100 тыс. тонн каждый с перевалкой в июне (восемь в апреле до сокращения добычи), а Trafigura - один (10 в апреле).



"Для Роснефти это мучение: им нужно и заводы снабжать, и выполнять обязательства по контрактам. А нефти нет", - сказал еще один источник.



Glencore и Trafigura отказались от комментариев. Роснефть и Минэнерго РФ оперативно не ответили на запросы Рейтер.



РФ в мае-июне 2020 года обязалась снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, а с июля сможет ослабить сокращение до 1,8 млн баррелей в сутки.



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



