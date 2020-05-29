ВВП России в апреле упал на 12% В апреле ВВП России упал на 12% в годовом выражении, сообщило Минэкономики РФ. Об этом говорится в "Картине деловой активности", опубликованной на сайте ведомства. Падение экономики за январь-февраль оценивается на уровне 1,9%.



Минэкономики отмечает, что с 30 марта в России был введен нерабочий период для борьбы с коронавирусом. Кроме того, сохранялась "негативная внешнеэкономическая конъюнктура" и карантинные меры в странах, которые является торговыми партнерами.



Больше всего спрос упал в тех секторах экономики, которые ориентированы не потребительский спрос. Объем платных услуг, которые были предоставлены населению, упал на 37,9%. В марте этот показатель составлял -5,4%. Падение связано с ограничением работы предприятий в сфере досуга, культуры, спорта и бытовых услуг, отметило ведомство.



По предварительной оценке Росстата, в первом квартале ВВП России вырос на 1,6%. По оценке Минэкономики, экономический рост составил 1,8%. Во втором квартале ведомство ожидает падения не менее чем на 9,5%, писал "Интерфакс". ЦБ спрогнозировал снижение ВВП во втором квартале 2020 года на 8%, а по итогам года — падение на 4–6%. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году.



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